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Ковальчук тренируется во втором звене «Лос-Анджелеса», Прохоркин — в четвёртом

Ковальчук тренируется во втором звене «Лос-Анджелеса», Прохоркин — в четвёртом
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук занимается во втором звене команды. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Джон Роузен.

Партнёрами опытного россиянина являются Джефф Картер и Блейк Лизотт. Николай Прохоркин тренируется в четвёртой тройке нападения с Остином Вагнером и Джаретом Андерсон-Доланом.

Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.

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