Мучения Ковальчука закончились? 10 главных «старичков» сезона в НХЛ

Всё меньше времени остаётся до старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. И пока молодёжь бьётся в тренировочных лагерях за своё место в составе, многие ветераны не спешат выкладываться на все сто процентов, поскольку знают цену марафонской дистанции сезона. Давайте посмотрим на десятку главных «старичков» НХЛ, которые выйдут на лёд в этом году (ветеранами условно назовём хоккеистов, которым уже исполнилось 35 и более лет).

Ягр забивает в 47 лет! Этот мужик хочет играть в хоккей до конца своих дней Первый и последний гол легендарного чеха разделил 31 год. И он побьёт ещё не один рекорд.

з. Здено Хара («Бостон») — 42 года

42-летний словак — самый возрастной хоккеист лиги, но двухметрового Хару трудно назвать человеком, которому давно пора на пенсию. Да, Здено не так быстр и ловок, как раньше, хотя и в молодые годы гигант не славился особо быстрым перемещением по льду. Опыт, характер и харизма, вкупе с габаритами и умением «читать» игру — вот главные достоинства ветерана, который в финале Кубка Стэнли получил жуткую травму.



У Хары был диагностирован множественный перелом челюсти, когда по ходу четвёртого матча серии против «Сент-Луиса» шайба попала ему в лицо. У меня были две пластины, несколько стяжек и винтов. Мне кажется, что я в состоянии терпеть боль. Я смог сконцентрироваться на играх. Надо просто принять тот факт, что в спорте порой приходится играть через боль и жертвовать собой», — говорил Хара, которому пришлось даже придумывать, каким образом проглатывать пищу.



По сравнению с прошлым сезоном Хара не стал здоровее, но его огромный опыт никуда не делся. Нет сомнений, что Здено достойно отработает последний год контракта, выходя на лёд в первой-второй паре обороны, и поможет «Бостону» в большинстве.

Лучшие ветераны НХЛ в возрасте 35+

35 лет — Джонни Буцик (1970/71) — 116 (51+65) очков,

36 лет — Теэму Селянне (2006/07) — 94 (48+46) очка,

37 лет — Джо Сакик (2006/07) — 100 (36+64) очков,

38 лет — Адам Оутс (2000/01) — 82 (13+69) очка,

39 лет — Горди Хоу (1967/68) — 82 (39+43) очка,

40 лет — Горди Хоу (1968/69) — 103 (44+59) очка,

41 год — Горди Хоу (1969/70) — 71 (31+40) очко,

42 года — Горди Хоу (1970/71) — 52 (23+29) очко,

43 года — Яромир Ягр (2015/16) — 66 (27+39) очков.

н. Джо Торнтон («Сан-Хосе») — 39 лет

«Сан-Хосе» решил подписать свою легенду ещё на один сезон, надеясь, что Джамбо Джо всё же сможет поднять над головой Кубок Стэнли, играя за «акул». Его последний сезон — 51 очко в 73 матчах — был отнюдь не плохим, и не случайно именно Торнтон замкнул тройку игроков в опросе: «Самый уважаемый хоккеист лиги» по версии официального сайта НХЛ.



«Я думаю о еще пяти или десяти сезонах. Мне больше нечем заняться. Физически я чувствую себя очень хорошо. Впервые за долгое время мне не надо в межсезонье заниматься реабилитацией, и я этому очень рад», — говорил Торнтон в июне. Несмотря на боевой настрой, нынешний поход за Кубком наверняка станет для него последним, поскольку бесконечно рубиться в плей-офф здоровье уже не позволит, да и калифорнийцам не помешает планомерное обновление состава.

в. Крейг Андерсон («Оттава») — 38 лет

Андерсон на протяжении последних восьми сезонов был стартовым вратарём «Оттавы» и наверняка останется им и в нынешнем регулярном чемпионате. Однако конкуренция со стороны Андерса Нильссона ожидается достаточно плотная, а главное — рассчитывать на серьёзную поддержку партнёров голкиперы «Сенаторз» смогут с трудом. Состав команды из столицы Канады трудно назвать пригодным для решения серьёзных задач, и претендентами на попадание в плей-офф «сенаторы» вряд ли будут. На Андерсона ляжет приличная нагрузка, что, впрочем, может стать и преимуществом в деле зарабатывания нового контракта.

в. Хенрик Лундквист («Рейнджерс») — 37 лет

Король Хенрик будет оставаться номинальным стартёром «Рейнджерс» ещё два сезона — столько действует его $ 8,5-миллионный контракт. Однако конкуренцию он уже испытывает весьма серьёзную. В прошлом сезоне его сменщик Александр Георгиев показал себя с самой лучшей стороны, а швед показал худшую статистику за всю карьеру в НХЛ — лишь 90,7% отражённых бросков и больше трёх пропущенных шайб в среднем за матч.

«Теперь я хочу в русскую школу!». Гол Костина очаровал чемпионов НХЛ Этот наглый русский продолжает удивлять.

Для команды, которая летом прилично потратилась на усиление состава, столь ненадёжная игра первого номера — это просто недопустимо, и если Лундквист не наберёт хорошую форму с самого старта чемпионата, то рискует поменяться с Георгиевым местами. Не стоит забывать и о другом российском страже ворот — Игоре Шестёркине, который тоже жаждет проявить себя. Пока что руководство клуба отзывается о Хенрике максимально уважительно, но приобрести за большие деньги Панарина и Трубу, чтобы потом терпеть ошибки стареющего ветерана, было бы глупо.

в. Майк Смит («Эдмонтон») — 37 лет

Для Смита нынешний сезон рискует стать последним в карьере, поскольку «Эдмонтон» и его игра в обороне не способствуют хорошей статистике для нестабильных голкиперов. Ему предстоит серьёзная рубка за место первого номера с Микко Коскиненом, который в прошлом году отыграл достаточно уверенно. У Смита было несколько отменных сезонов в «Аризоне», и он даже привлекался в сборную Канады на Олимпиаду-2014 в Сочи, но 89,8% отражённых бросков в 42 матчах за неплохой «Калгари» — это слишком плохо для вратаря с таким опытом.

з. Энди Грин («Нью-Джерси») — 36 лет

Капитан «Дэвилз» — образец надёжности и защитника-«домоседа». В прошлом сезоне Грин стал безоговорочно лучшим в команде по количеству блокированных бросков (208), более чем в два раза превзойдя ближайшего преследователя. Травмам он не подвержен — четыре из пяти последних чемпионатов отыграл полностью. Стиль его игры не предполагает особой феерии, но защитник спокойно проводит на льду по 20 и более минут, являясь одним из самых авторитетных хоккеистов в «Дэвилз». Грину прочат место лишь в третьей паре обороны, но, при случае, именно он будет подчищать огрехи Суббана или Ватанена.

Кто и как усилился в НХЛ. Обзор трансферов на Западе «Колорадо», «Нэшвилл» и «Даллас» — среди лучших. А вот «Эдмонтон» так и остался командой двух звёзд.

н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес») — 36 лет

Уилли Дежардена в «Кингз» больше нет — мучить российского форварда вроде бы некому. Ковальчук активно приводил себя в боевую форму на протяжении лета, но неделю назад получил небольшую травму во время тренинг-кемпа.



«Я не знаю, что там случилось — он получил травму и ушёл со льда. Пока что у меня нет ощущения, что травма серьёзная. Мне нравится с ним работать, это действительно умный парень. Он готов быть открытым и учиться. Каждый должен выкладываться по полностью и отдавать команде всё, что у него есть. Если мы будем получать это друг от друга ежедневно, то этого будет достаточно для роста. Люди думают, что мы определяем время на льду и диктуем, кто выходит из состава, а кто входит. Но довольно часто игроки делают это сами. Я знаю, что журналисты спрашивали о Кови, но это общий комментарий для всех», — сказал главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан, и эти слова можно трактовать по-разному.

С одной стороны, Ковальчук вполне заслужил доверие тренера, место во втором звене и спецбригаде большинства. С другой, год назад это тоже казалось очевидным, но Илья вместо лидерского звена часто оказывался в четвёртой тройке, а то и на скамейке запасных.

в. Пекка Ринне («Нэшвилл») — 36 лет

У финского стража ворот начал действовать новый двухлетний договор на сумму $ 5 млн за сезон, и особого западения его статистики пока не наблюдается. Прошлогодняя игра Ринне не была похожа на действия супермена, который довёл «хищников» до финала Кубка Стэнли-2017, отражая 93% бросков по своим воротам, но говорить о том, что Пекка уже едет с ярмарки, пока рановато. В рейтинге NHL Network Ринне занял девятое место, но все конкуренты финна были намного моложе его. Амбиций «Нэшвиллу» не занимать, и если клуб из Теннесси прибавит в атаке, то Ринне будет куда проще приводить команду к победам.

н. Микко Койву («Миннесота») — 36 лет

Капитан «дикарей» — человек уважаемый и заслуженный, но после нынешнего сезона он с большой вероятностью вернётся на родину в Финляндию. В прошлом сезоне Койву набрал только 29 очков в 48 матчах, а в феврале получил тяжелейшую травму, порвав крестообразные связки и повредив мениск. Оклад в $ 5,5 млн за сезон выглядит излишне «тяжёлым» для команды, которая испытывает очевидный недостаток ярких нападающих, и как будет играть финн, восстановившись после травмы, пока неизвестно.

Кто и как усилился в НХЛ. Обзор селекции на Востоке «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Флорида» — в числе лучших команд. Они сделали ставку на россиян.

в. Кёртис Макэлинни («Тампа-Бэй») — 36 лет

Многолетний сменщик Сергея Бобровского теперь будет помогать другому российскому стражу ворот — Андрею Василевскому. За всю свою карьеру Макэлинни так и не сделал серьёзных попыток стать первым номером в команде НХЛ, зато охотно работал «на подхвате», зарекомендовав себя стабильным, в меру надёжным голкипером с небольшой зарплатой. Нынешний двухлетний контракт — $ 1,3 млн за сезон — рекордный в карьере Кёртиса, и ни о какой конкуренции с Василевским речи идти не может, тем более, что на позицию бэкапа претендует и более молодой Луи Доминг.