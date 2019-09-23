ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл СКА, одолев соперника в серии буллитов

СКА принимал в Санкт-Петербурге ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.



Московский клуб открыл счёт на 9-й минуте стараниями Максима Шалунова, однако хозяева быстро восстановили равновесие благодаря голу Владимира Ткачёва. Во втором игровом отрезке команды обменялись точными бросками в большинстве — на гол Шалунова питерские «армейцы» ответили шайбой Ткачёва. В концовке третьего периода и в начале овертайма питерский клуб не сумел забить гол в формате «5 на 3», а чуть позже хозяева не сумели воспользоваться ещё одним удалением соперника. Судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.



ЦСКА продлил победную серию до четырёх матчей, а СКА потерпел второе поражение подряд. 25 сентября ЦСКА встретится в Финляндии с «Йокеритом», а питерский клуб 26-го числа примет в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.