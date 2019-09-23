Кудашов: во втором периоде ЦСКА зажал хоккеистов СКА

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:3 Б).



«Первый и третий периоды были хорошими по движению, во втором ЦСКА нас зажал. Были моменты, надо было их использовать. Не могу сказать, что в третьем периоде мы встали, а вот второй у нас выпал. Две равные команды, обе игры получились тяжёлыми.



Дыбленко вышел на «пять на три», потому что тренировался там. Мы идём день за днём, на сегодняшний день Мельничук занимает ворота, играет хорошо, стабильно. Будем смотреть день ото дня.



Бросать в буллитной серии — не установка, игроки сами выбирали, смотрели по ситуации», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.