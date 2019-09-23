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Зубарев: удача была на стороне СКА, но мы сами её отдали

Зубарев: удача была на стороне СКА, но мы сами её отдали
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Андрей Зубарев поделился эмоциями после матча с ЦСКА (2:3 Б).

«Сыграли надёжнее в обороне по сравнению с первым матчем с ЦСКА. Но ошибки всё равно были. Есть моменты, которые надо поправлять. Забили за счёт очень хороших индивидуальных действий Володи Ткачёва. Постарались завоевать территориальное преимущество, потому, что в таких матчах идёт борьба характеров. Все понимают, какие команды между собой играют и каких результатов от них ждут. Здесь надо переломить соперника.

Мы знаем, как играет ЦСКА. Постарались убрать потери, чтобы нас не ловили на контратаках. Повернули удачу в свою сторону, но обидно, что не реализовали большинство в концовке. Удача была на нашей стороне, но мы отдали её сами», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ
Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.
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