Зубарев: удача была на стороне СКА, но мы сами её отдали

Защитник СКА Андрей Зубарев поделился эмоциями после матча с ЦСКА (2:3 Б).



«Сыграли надёжнее в обороне по сравнению с первым матчем с ЦСКА. Но ошибки всё равно были. Есть моменты, которые надо поправлять. Забили за счёт очень хороших индивидуальных действий Володи Ткачёва. Постарались завоевать территориальное преимущество, потому, что в таких матчах идёт борьба характеров. Все понимают, какие команды между собой играют и каких результатов от них ждут. Здесь надо переломить соперника.



Мы знаем, как играет ЦСКА. Постарались убрать потери, чтобы нас не ловили на контратаках. Повернули удачу в свою сторону, но обидно, что не реализовали большинство в концовке. Удача была на нашей стороне, но мы отдали её сами», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.