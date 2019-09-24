Анисимов забил свой первый гол за «Оттаву» отличным броском с неудобной руки

«Ванкувер Кэнакс» победил «Оттаву Сенаторз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эбботсфорд-центр» в Эбботсфорде (провинция Британская Колумбия, Канада) и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) в пользу «Кэнакс».

В середине второго периода вторую шайбу своей команды забросил российский форвард «Сенаторз» Артём Анисимов. Для него эта шайба стала первой в составе канадского клуба.

Видео также доступно в «Твиттере».

31-летний Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. Россиянин проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч. Контракт Анисимова с годовой зарплатой $ 4,55 млн будет действовать ещё два сезона.