«Витязь» — «Автомобилист»: чем закончится матч лидеров КХЛ в Подольске?

Сегодня, 24 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих матчей:
— «Амур» — «Адмирал»,
— «Торпедо»— «Динамо» Мн;
— «Витязь» — «Автомобилист»,
— «Спартак»— «Салават» Юлаев.
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Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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