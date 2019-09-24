Принс: Беларусь – это на 95% Европа. Совершенно не Россия

Форвард минского «Динамо» Шейн Принс поделился первыми впечатлениями от пребывания в Беларуси.
«Первая реакция на предложение „Динамо“? Подумал: «Что ж, замечательно!» Даже не колебался. Надеюсь, Беларусь станет вторым домом, проведу здесь много времени. Родные меня полностью поддержали. Они тоже считают, что это круто – не каждому выпадает подобный шанс выступать за страну. Попробую выучить язык.
Я здесь пока недолго, но Минск очень нравится. Хочется изучить его как можно лучше. Когда ехал сюда, было любопытно, на что больше похожа Беларусь – на Россию или Европу. Оказалось, на 95% – Европа. Совершенно не Россия. По ощущениям – Центральная Европа. Похоже на Швейцарию? Отчасти да, только без гор. Многое похоже – рестораны, здания… В Новосибирске было совсем по-другому. Там очень холодно. Хотя не скажу, что это плохой город», – цитирует Принса пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
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