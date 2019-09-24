КХЛ опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели.

10. Максим Мамин

9. Йори Лехтеря

8. Спенсер Фу

7. Владимир Ткачёв и Станислав Галиев

6. Теэму Пулккинен и Марк-Андре Граньяни

5. Максим Мамин и Сергей Калинин

4. Максим Карпов

3. Егор Шалапов и Роман Старченко

2. Камиль Фазылзянов

1. Дэн Секстон

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.