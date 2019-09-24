Тангрэди: Астана — самый комфортный и лучший город для легионеров в КХЛ

Американский нападающий «Барыса» Эрик Тангрэди рассказал о решении продолжить карьеру в Казахстане.

«Мой давний друг Эдвард Паскуаль приехал в Казахстан раньше меня. Мы играли с ним вместе в «Гранд-Рапидс Гриффинс». Он рассказал, что здесь всё здорово: красивый город, доброжелательные люди, великолепная организация. Благодаря ему я быстро адаптировался в новой для себя стране. От других ребят узнал, что Астана — это самый комфортный и лучший город для легионеров, приезжающих в КХЛ.

Знаете, поначалу думал, что это где-то недалеко от Пенсильвании, возможно, немного восточнее. Но когда сел в самолёт и полетел, обнаружил, что это намного-намного дальше. Ладно, я шучу. Предполагал, что Казахстан находится где-то между Россией и Китаем. Я знал такие города, как Москва и Санкт-Петербург, и это относительно недалеко отсюда. География КХЛ очень обширная, так что открою для себя много новых мест», — цитирует Тангрэди «Шайба.kz».