«Сент-Блюз» выменял у «Каролины» Фолка, подписав с ним контракт на $ 45 млн

Клубы Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» и «Каролина Харрикейнз» произвели крупный обмен.



В стан действующего обладателя Кубка Стэнли отправился защитник Джастин Фолк с которым уже подписали семилетний контракт с годовой зарплатой $ 6,5 млн. Также «блюзмены» получили право выбора в пятом раунде драфта 2020 года.



«Каролина» получила защитника Джоэла Эдмундсона, юного проспекта Доминика Бокка и право выбора в седьмом раунде драфта 2021 года.



27-летний Фолк в прошлом сезоне он набрал 35 (11+24) очков при полезности «+9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 8 (1+7) баллами при полезности «+4» в 15 играх. 26-летний Эдмундсон в минувшем сезоне провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (2+9) очков при полезности «+8».