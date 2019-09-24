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«Спартак» — «Салават Юлаев»: вратарь хозяев Хомченко «зевнул» бросок с угла

«Спартак» — «Салават Юлаев»: вратарь хозяев Хомченко «зевнул» бросок с угла
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча московского «Спартака» и уфимского «Салавата Юлаева» грубую ошибку допустил голкипер хозяев Павел Хомченко. На 49-й минуте матча вратарь не сумел отразить бросок Филипа Ларсена с острого угла. Для голкипера это не первая результативная ошибка в сезоне.

Даже Знарок подумал, что это сон. Ляп вратаря «Спартака» из дворового хоккея
Главный тренер «Спартака» полагал, что видел в хоккее всё, но даже он стоял с открытым ртом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак»:

Хомченко (Гудачек);
Рылов — Херсли, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;
Гончаров — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Никишин, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Тришин, Лещенко, Цыплаков — Шашков — Талалуев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Бурмистров — Амиров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Картаев — Баранов;
Семёнов — Мухамадуллин, Жарков — Кадейкин — Майоров.

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