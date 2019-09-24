Хомченко: я однозначно подвёл «Спартак», обидно пропускать такую шайбу

Вратарь «Спартака» Павел Хомченко поделился впечатлениями от проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4) и прокомментировал свою ошибку в третьем периоде.



«Конечно, обидно пропускать такую шайбу. Не выручил, подвёл команду однозначно, что тут говорить? Небольшой рикошет был от клюшки нашего игрока. Это мне так показалось, но надо посмотреть повтор. Однозначно моя ошибка. Сложно ответить, что случилось с командой в третьем периоде. Надо спрашивать у всех ребят. Я как играл, так и играл. Старался помогать.



Никогда не играл с «Салаватом», не могу сказать, чем они меня удивили. Хорошая команда, знали, что у них много мастеров. Хитрые, нужно было особое внимание», — сказал Хомченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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