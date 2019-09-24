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Гончаров: «Спартак» мог взять очки, но проиграл из-за расхлябанности

Гончаров: «Спартак» мог взять очки, но проиграл из-за расхлябанности
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Максим Гончаров поделился впечатлениями от проигрыша в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Могли взять очки, но проиграли из-за своей расхлябанности. Не знаю, что случилось. Будем разбираться, смотреть. Принципиальным для меня этот матч не был, обычный матч, настраиваюсь на каждую игру. Ошибки у вратарей случаются, ничего страшного. Будем тренироваться и работать. Мы были готовы к силовой игре, в хоккей же играем.

Третий период? Сложно сказать, почему не получился. Совершали непонятные ошибки, где-то отступили. Надо было активнее играть», — передаёт слова Гончарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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«Спартак» проиграл «Салавату». Ключевой вновь стала ошибка вратаря
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