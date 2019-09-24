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Кадейкин: много ненужных удалений, в этом плане просто ужас был

Кадейкин: много ненужных удалений, в этом плане просто ужас был
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:2).

«Конечно, сложным получился матч, потому что непросто отыгрываться со счёта 0:2. Особенно, когда соперник встаёт в оборону, когда им никуда не нужно ехать. Тяжёлый второй период из-за собственных ошибок. Много ошибались, очень много ненужных удалений. В этом плане просто ужас был. Потом стали играть так, как должны были играть.

Не знаю, как объяснить четыре подряд обоюдных штрафа. Может быть, эмоции начали перехлёстывать, потому что середина матча – ничего не забито. Начали срываться, да и соперник не уступал.

Не хочу обсуждать игру вратаря «Спартака». Это не наши проблемы. Нас не интересует игра вратаря соперника», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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