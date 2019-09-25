Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
24 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Амур» победил «Адмирал» — 3:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2019, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Ушенин Вячеслав (Лазарев, Ушенин Владислав) – 07:54' (5x5) 2:0 Горшков (Лазарев, Камалов) – 25:03' (5x5) 2:1 Юнг (Альмквист, Лалонд) – 46:08' (5x4) 2:2 Глазачев – 47:57' (5x5) 3:2 Васильев – 59:03' (5x3)
«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» — 4:3 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2019, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пулккинен (Костицын, Принс) – 14:25' (5x4) 1:1 Ильин (Ураков) – 14:48' (5x5) 2:1 Варнаков – 27:28' (5x5) 3:1 Шрёдер (Аляев, Жафяров) – 30:36' (5x5) 3:2 Ковыршин (Граньяни, Дерябин) – 46:53' (4x4) 3:3 Паре (Граньяни, Пулккинен) – 48:04' (5x4) 4:3 Шенфельд (Дженовей, Тихомиров) – 61:06' (3x3)
«Витязь» одолел «Автомобилист» — 1:0 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 0
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Швец-Роговой (Лаюнен, Сёмин) – 62:05' (4x3)
«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ганзл (Рылов, Фёдоров) – 23:07' (5x3) 2:0 Кулик (Никонцев, Кокарев) – 25:03' (5x5) 2:1 Сошников (Хартикайнен, Умарк) – 37:34' (5x4) 2:2 Умарк (Ларсен, Хартикайнен) – 43:32' (5x5) 2:3 Ларсен (Баранов, Маннинен) – 48:54' (5x5) 2:4 Жарков – 58:46' (en)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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