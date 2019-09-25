Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

24 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Амур» победил «Адмирал» — 3:2.

«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» — 4:3 ОТ.

«Витязь» одолел «Автомобилист» — 1:0 ОТ.

«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:4.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.



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