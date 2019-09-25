Гол Кравцова и дубль Панарина принесли «Рейнджерс» победу в нью-йоркском дерби

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Ньй-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась в «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Все шайбы в составе «Рейнджерс» забросили российские нападающие. Счёт в игре открыл Виталий Кравцов, для которого это дебютная шайба за «копов». До этого россиянин отличился на турнире новобранцев, дважды поразив ворота «Миннесоты Уайлд».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс»
Победную шайбу в матче организовали также россияне — голевая передача в активе Павла Бучневича, а решающий бросок — за Артемием Панариным.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс»
Панарин в итоге оформил дубль, забросив третью шайбу своей команды в пустые ворота за 16 секунд до финальной сирены.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сменил на льду Хенрика Лундквиста и отыграл 30 минут 12 секунд, отразив 16 из 17 бросков.
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