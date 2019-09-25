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«Виннипег» с Куликовым и Чибисовым проиграл «Калгари»

«Виннипег» с Куликовым и Чибисовым проиграл «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

«Виннипег Джетс» проиграл «Калгари Флэймз» в предсезонном матче со счетом 0:2. Шайбы забросили в ворота Шон Монахан и Сэм Беннетт. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 21.49 и выполнил 2 силовых приема. Нападающий Андрей Чибисов провёл на льду 14.33, 1 раз бросил по воротам и выполнил 4 силовых приема.

В ещё одном предсезонном матче НХЛ «Аризона Койотс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2. Российские хоккеисты участия в матче не принимали.

«Калгари» — «Виннипег» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
«Эдмонтон» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.

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