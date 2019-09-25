Выиграет ли «Локомотив» первый матч после отставки Мактавиша?

Сегодня, 25 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.

«Локомотив» проведёт первый матч после отставки Крэйга Мактавиша. Исполняющим обязанности назначен Александр Ардашев, не занимавшийся тренерской деятельностью уже 10 лет.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих матчей:

— «Металлург» Мг — «Барыс»,

— «Трактор»— «Ак Барс»;

— «Йокерит» — ЦСКА,

— «Локомотив» — «Динамо» Р.

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Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

Кто должен стать новым главным тренером «Локомотива»?