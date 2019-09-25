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«Металлург» — «Барыс»: Потехин сыграет за хозяев впервые после возвращения

«Металлург» — «Барыс»: Потехин сыграет за хозяев впервые после возвращения
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» и «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало — в 17:00 мск.

В третьем звене хозяев заявлен Богдан Потехин. Это будет первая игра для Богдана после возвращения в клуб. Ранее форвард заключил двусторонний однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом», в составе которого дебютировал в КХЛ.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Матушкин, Кулёмин— Галузин — Потехин;
Постма, Дорофеев— Неколенко — Тимкин, Рожков.

«Барыс»:

Паскуаль (Карлссон)
Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди
Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Хелука
Полохов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов
Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко

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