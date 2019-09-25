«Металлург» — «Барыс»: Потехин сыграет за хозяев впервые после возвращения

«Металлург» и «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало — в 17:00 мск.

В третьем звене хозяев заявлен Богдан Потехин. Это будет первая игра для Богдана после возвращения в клуб. Ранее форвард заключил двусторонний однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом», в составе которого дебютировал в КХЛ.

«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;

Дронов — Матушкин, Кулёмин— Галузин — Потехин;

Постма, Дорофеев— Неколенко — Тимкин, Рожков.

«Барыс»:



Паскуаль (Карлссон)

Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди

Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Хелука

Полохов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов

Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко