КХЛ: блокировка видеопортала в Беларуси — техническая ошибка

Вчера, 24 сентября, на территории Беларуси был заблокирован доступ к видеопорталу Континентальной хоккейной лиги. КХЛ прокомментировала данный инцидент.



«Временная блокировка видеопортала КХЛ на территории Республики Беларусь явилась следствием технической ошибки при тестировании нового функционала. На данный момент неисправность устранена, болельщики из Беларуси могут смотреть видео на ресурсах КХЛ в полном объёме», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.



Ранее нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сетовал, что не может в США посмотреть матчи КХЛ.



«Я бы реально смотрел матчи! Мне интересно — там выступают ребята, с кем я играл, там папа тренирует. Мы с Ваней Барбашёвым сидели в раздевалке «Сент-Луиса», было время. Хотели включить матч — и не смогли посмотреть. Типа страна неправильная», — говорил Тарасенко.



В Беларуси заблокировали доступ к видеопорталу КХЛ. Повторы увидеть невозможно