«Металлург» — «Барыс»: Паршин получил «5+20», жёстко толкнув соперника на борт

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли седьмой матч из восьми последних.
В концовке встречи штраф «5+20» получил нападающий «Металлурга» Денис Паршин. Судьи наказали хоккеиста за толчок соперника на борт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник «Барыса» Джесси Блэкер. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва отыгрались благодаря удачному броску форварда Павла Дорофеева. В третьем периоде казахстанский коллектив добился победы благодаря голам Никиты Михайлиса и Романа Старченко.
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