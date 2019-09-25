И. Воробьёв — об игре «5 на 3»: не знаю, как выразиться, не для прессы будет

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с «Барысом» (1:3).



«Из позитивного – сегодня мы смогли отыграть на нормальном уровне, чисто физически, два периода, а не один, как было до этого в матчах. Хоккей на маленьких площадках, команды бегают, борются, не делают своих ошибок, а большинство и меньшинство всё решает. И то, и другое нас подвело.



Богдан Потехин сегодня нормально сыграл.



Почему не выпустили шестого игрока при «5 на 3»? «5 на 3» и так достаточно людей, там надо забивать. Попадать и забивать. Не знаю, как правильно выразиться, не для прессы будет», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».



Счёт был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник «Барыса» Джесси Блэкер. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва отыгрались благодаря удачному броску форварда Павла Дорофеева. В третьем периоде казахстанский коллектив добился победы благодаря голам Никиты Михайлиса и Романа Старченко.

«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»