Скудра — о 0:6: «Трактор» создал много моментов, не заслужили такого поражения

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвел итоги матча с казанским «Ак Барсом» (0:6).



«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такой счёт, и в то же время поблагодарить их за то, что болели до конца, гнали команду вперёд. Играли и боролись до последних минут, несмотря на сложившуюся ситуацию. Считаю, что создали довольно много моментов, если посмотреть статистику по броскам и по времени в атаке, думаю, что мы не заслужили такого поражения. Ребята молодцы, они сражались до конца, но пока мы не можем забить в нужный момент. Это наше состояние сейчас после поездки, мы будем из него выходить, нам надо через это пройти, перебороть, по-другому не будет. Мы должны найти способ выйти и выиграть следующий матч.



Мы анализируем каждый день состав, у нас нет первой тройки. Если посмотреть на тех хоккеистов, которых у нас нет в составе, мы не можем их заменить, даже если вызовем ребят из „Челмета“. Посмотрим, кого можно привлечь, чтобы кто-то добавил энергии, мощи.



«Ак Барс» начал очень мощно. Когда ты получаешь быстрые голы, не всегда логичные, это неприятно, бьет по состоянию команды. Почему не дали доиграть Демченко до конца? Может быть, мы поторопились с заменой, хотели встряхнуть команду, но обратная замена была логичной.



Сухачёв получает игровую практику в «Челмете», ему нужно играть, поэтому он поехал в вышку. Трунёв на просмотре, мы ищем способы оживить ситуацию в раздевалке. У Бэйлена серьезная травма, получил в первой игре удар в колено, до ноября его мы не увидим. Гика, надеемся, зацепит домашнюю серию, Седлака ждем к выезду. Глинкин, может, скоро сыграет. Нам тяжело, у нас нет Бэйлена, Меньшикова, у нас играет Карпухин 98-го года и двое ребят 2000-го года. Они играют, получают хорошее игровое время. Кто здоровы, те и играют», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» получил шесть голов за 30 минут! Такого в Челябинске ещё не было Петерис Скудра устроит своим хоккеистам разнос, а кто-то и вовсе может лишиться работы.