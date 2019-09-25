Паскуале — о сборной Казахстана: всё может быть, впереди большой путь

Голкипер «Барыса» Эдди Паскуале поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (3:1).



«Это большая победа! До этого нам два матча никто не мог забить, не мог нас обыграть. Мы приехали сюда и продлили победную серию. Это потрясающе. В том, что «Барыс» мало пропускает, заслуга вратарей? Это заслуга не только нас с Хенриком Карлссоном, но и всей команды. Парни здорово действуют в обороне, много блокируют бросков, владеют шайбой. Хорошо, что удается побеждать, и это самое главное. Я уже, пожалуй, освоился в КХЛ, на новом месте. Приятные люди, отличная атмосфера на трибунах, искренние болельщики. Много североамериканцев в казахстанском хоккее, адаптироваться было не сложно.



Сыграю ли однажды за сборную Казахстана? Не знаю, пока об этом не думаю. Но для начала надо несколько лет выступать за команду КХЛ, чтобы получить паспорт. Впереди большой путь, но всё может быть», — цитирует вратаря официальный сайт КХЛ.

«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»