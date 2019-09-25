Марьямяки и Никитин подвели итоги матча «Йокерит» — ЦСКА

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:5. Главные тренеры клубов Лаури Марьямяки и Игорь Никитин подвели итоги матча на пресс-конференции.



Марьямяки: «В Ярославле провели хороший матч, хотели сегодня продолжить, но не удалось. ЦСКА очень сильно сыграл в неравных составах. Следующий матч — в субботу. Надеемся, выступим другим образом».



Никитин: «Наши спецбригады хорошо сработали и решили исход матча».



Первый гол был забит уже на третьей минуте, удачным броском отличился нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. Через десять минут форвард «армейцев» Константин Окулов упрочил преимущество своей команды. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Стив Мозес и Алексей Марченко. После перерыва московский клуб увеличил разницу до четырёх голов усилиями Павла Карнаухова и Линдена Вея.

ЦСКА обыграл «Йокерит», одержав пятую победу подряд