«Спартак» поместил Александра Кутузова в список отказов

«Спартак» поместил защитника Александра Кутузова в список отказов, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 33-летний защитник сыграл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности "-1". В последний раз Кутузов выходил на лёд 17 сентября в матче с «Барысом» (0:3).
Опытный защитник является воспитанником тверской школы хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Сибирь», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Локомотив». В минувшем сезоне Кутузов играл за ярославский «Локомотив». Александр забросил одну шайбу и сделал восемь голевых передач в 41 матче регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+7". В восьми матчах плей-офф очков не набрал.
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