Новый клуб НХЛ из Сиэтла нанял первую в истории НХЛ женщину-скаута

Новый клуб Национальной хоккейной лиги из Сиэтла объявил о назначении скаутом команды бывшую хоккеистку женской сборной США Кэмми Грэнато. Отмечается, что Кэмми стала первой в истории лиги женщиной-скаутом.

Сестра и жена бывших игроков НХЛ (Тони Грэнато и Рэя Ферраро соответственно) войдёт в состав скаутской службы нового клуба НХЛ вместе с Ульфом Самуэльссоном, Стю Барнсом, Дэйвом Хантером и Джоном Гудвином.

«Сейчас в спорте такое время, когда женщины разрушают всяческие барьеры. Если я смогу вдохновить кого-то ещё стать скаутом или работать в офисе НХЛ, это замечательно», – цитирует Грэнато пресс-служба НХЛ.

Грэнато была капитаном женской сборной США, выигравшей золотую медаль на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.