Радулов сыграет с «Миннесотой» в звене с Сегином, Худобин займёт место в воротах

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов начнёт матч с «Миннесотой Уайлд» в первом звене. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Джефф Одом.



Россиянин выйдет на лёд в тройке с Тайлером Сегином и Роопе Хинтцем. Антон Гурьянов начнёт встречу в четвёртой тройке нападения с Джастином Даулингом и Николасом Каамано. Голкипер Антон Худобин займёт место в воротах и проведёт всю встречу.



«Даллас»:



Худобин

Хейсканен — Харли, Хинтц — Сегин — Радулов;

Олексяк — Секера, Робертсон — Дикинсон — Павелски;

Хэнли — Федун, Кольяно — Факса — Комо;

Гурьянов — Даулинг — Каамано.

В прошлом сезоне 22-летний Гурьянов провёл 22 матча за основную команду «Далласа» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 (1+3) балла.