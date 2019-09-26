Радулов сыграет с «Миннесотой» в звене с Сегином, Худобин займёт место в воротах
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов начнёт матч с «Миннесотой Уайлд» в первом звене. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Джефф Одом.
Россиянин выйдет на лёд в тройке с Тайлером Сегином и Роопе Хинтцем. Антон Гурьянов начнёт встречу в четвёртой тройке нападения с Джастином Даулингом и Николасом Каамано. Голкипер Антон Худобин займёт место в воротах и проведёт всю встречу.
«Даллас»:
Худобин
Хейсканен — Харли, Хинтц — Сегин — Радулов;
Олексяк — Секера, Робертсон — Дикинсон — Павелски;
Хэнли — Федун, Кольяно — Факса — Комо;
Гурьянов — Даулинг — Каамано.
В прошлом сезоне 22-летний Гурьянов провёл 22 матча за основную команду «Далласа» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 (1+3) балла.
- 26 сентября 2019
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
19:37
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:43
-
18:11
-
17:53
-
17:21
-
17:11
-
16:31
-
16:18
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:06
-
14:50
-
14:27
-
14:05
-
13:49
-
13:16
-
13:00
-
12:23
-
12:19
-
12:01
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:39
-
10:20
Партнерский контент