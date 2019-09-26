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Радулов сыграет с «Миннесотой» в звене с Сегином, Худобин займёт место в воротах

Радулов сыграет с «Миннесотой» в звене с Сегином, Худобин займёт место в воротах
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов начнёт матч с «Миннесотой Уайлд» в первом звене. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Джефф Одом.

Россиянин выйдет на лёд в тройке с Тайлером Сегином и Роопе Хинтцем. Антон Гурьянов начнёт встречу в четвёртой тройке нападения с Джастином Даулингом и Николасом Каамано. Голкипер Антон Худобин займёт место в воротах и проведёт всю встречу.

«Даллас»:

Худобин
Хейсканен — Харли, Хинтц — Сегин — Радулов;
Олексяк — Секера, Робертсон — Дикинсон — Павелски;
Хэнли — Федун, Кольяно — Факса — Комо;
Гурьянов — Даулинг — Каамано.

В прошлом сезоне 22-летний Гурьянов провёл 22 матча за основную команду «Далласа» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 (1+3) балла.

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