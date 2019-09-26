«Северсталь» одолела минское «Динамо» по буллитам, одержав вторую победу подряд

«Северсталь» принимала в Череповце минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Северсталь» одержала вторую победу подряд.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды забили четыре гола на двоих. В составе гостей отличились Шейн Принс и Дрю Шор, у хозяев — Андрей Алексеев и Юрий Трубачёв (в большинстве). Основное и дополнительное время встречи не выявило победителя, а в серии буллитов удача оказалась на стороне хозяев.



28 сентября минская команда встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком», а подопечные Андрея Разина в этот же день примут на своей площадке «Салават Юлаев».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.