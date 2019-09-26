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«Северсталь» одолела минское «Динамо» по буллитам, одержав вторую победу подряд

«Северсталь» одолела минское «Динамо» по буллитам, одержав вторую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» принимала в Череповце минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Северсталь» одержала вторую победу подряд.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды забили четыре гола на двоих. В составе гостей отличились Шейн Принс и Дрю Шор, у хозяев — Андрей Алексеев и Юрий Трубачёв (в большинстве). Основное и дополнительное время встречи не выявило победителя, а в серии буллитов удача оказалась на стороне хозяев.

28 сентября минская команда встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком», а подопечные Андрея Разина в этот же день примут на своей площадке «Салават Юлаев».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Принс (Шор, Пулккинен) – 28:02' (5x5)   1:1 Алексеев (Хабаров, Яковлев) – 33:28' (5x5)   1:2 Шор (Принс) – 35:38' (5x5)   2:2 Трубачёв (Кудако, Вовченко) – 38:07' (5x4)   3:2 Галимов – 65:00' ( ПБ)
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