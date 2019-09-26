Кемппайнен: странно было играть с «Салаватом», но наконец-то набрал первое очко

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (4:1).



«Да, наконец-то набрал первое очко. Мне надо выкладываться каждый день и стараться играть лучше. Я мог забивать сам в пустые? Мне всё равно, кто забивает голы, если мы выигрываем.



В первом периоде мы сыграли хорошо, во втором чуть хуже. В целом, в равных составах мы сегодня были лучшей командой.



В Уфе я провёл два года, у меня остались замечательные воспоминания, поэтому эта игра была особенной. Всегда странно впервые играть с бывшей командой, потому что там остались многие игроки с прошлого сезона», — передаёт слова Кемппайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

