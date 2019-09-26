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Кемппайнен: странно было играть с «Салаватом», но наконец-то набрал первое очко

Кемппайнен: странно было играть с «Салаватом», но наконец-то набрал первое очко
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Да, наконец-то набрал первое очко. Мне надо выкладываться каждый день и стараться играть лучше. Я мог забивать сам в пустые? Мне всё равно, кто забивает голы, если мы выигрываем.

В первом периоде мы сыграли хорошо, во втором чуть хуже. В целом, в равных составах мы сегодня были лучшей командой.

В Уфе я провёл два года, у меня остались замечательные воспоминания, поэтому эта игра была особенной. Всегда странно впервые играть с бывшей командой, потому что там остались многие игроки с прошлого сезона», — передаёт слова Кемппайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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