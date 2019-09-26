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Знарок — об отказе от Кутузова: защитники шевелиться должны

Знарок — об отказе от Кутузова: защитники шевелиться должны
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал решение о перемещении защитника Александра Кутузова в список отказов.

«У нас очень много игроков такого плана, а защитники шевелиться должны», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник сыграл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1». В последний раз Кутузов выходил на лёд 17 сентября в матче с «Барысом» (0:3).

Опытный защитник является воспитанником тверской школы хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Сибирь», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Локомотив». В минувшем сезоне Кутузов играл за ярославский «Локомотив». Александр забросил одну шайбу и сделал восемь голевых передач в 41 матче регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+7". В восьми матчах плей-офф очков не набрал.

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