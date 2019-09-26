Знарок — об отказе от Кутузова: защитники шевелиться должны

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал решение о перемещении защитника Александра Кутузова в список отказов.
«У нас очень много игроков такого плана, а защитники шевелиться должны», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В нынешнем сезоне 33-летний защитник сыграл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1». В последний раз Кутузов выходил на лёд 17 сентября в матче с «Барысом» (0:3).
Опытный защитник является воспитанником тверской школы хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Сибирь», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Локомотив». В минувшем сезоне Кутузов играл за ярославский «Локомотив». Александр забросил одну шайбу и сделал восемь голевых передач в 41 матче регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+7". В восьми матчах плей-офф очков не набрал.
- 26 сентября 2019
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:38
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
19:37
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:43
-
18:11
-
17:53
-
17:21
-
17:11
-
16:31
-
16:18
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:06
-
14:50
-
14:27
-
14:05
-
13:49
-
13:16