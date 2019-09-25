Пашков: кризис «Спартака» зашёл далеко, но Знарок должен отработать сезон

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о неудачном выступлении «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Когда допускаются такие детские ошибки, как накануне у Павла Хомченко, то должен помочь и главный тренер, и тренер по вратарям. Любой специалист увидит корень проблем. Квалифицированный тренер вратарей должен все эти ошибки исправлять. У нас есть много способных ребят-вратарей различного возраста, у которых практически не наблюдается прогресса. Здесь вопрос и в технической стороне подготовки, и с точки зрения психологии. Это важнейший момент. Тренер должен быть хорошим психологом, настроить вратаря на работу, ведь противостоять целой команде соперника всегда трудно. Вратарь – одиночка на поле. Нужна психологическая устойчивость, характер и решительность. Это целый комплекс качеств.
Кризис «Спартака» зашёл далеко. Возможно, команда надорвалась в подготовительном периоде, для многих нагрузки могли оказаться необычными, тем более у красно-белых хватает возрастных ребят. «Спартак» никак не может поймать свежесть. Москвичи всегда играли именно на свежести, буквально летели вперёд. Это была их отличительная черта. Что касается Олега Знарка, то я всегда был сторонником того, чтобы тренер отрабатывал сезон. Пусть Знарок его отработает. Если речь о каком-то непонятном иностранце – то это кот в мешке, но Знарок – известный и квалифицированный специалист», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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