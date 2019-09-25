Знарок не смог сдержать разочарование после очередной ошибки вратаря «Спартака»

Вчера, 24 сентября, московский «Спартак» на домашнем льду проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:4.

Автором победной шайбы стал защитник уфимского клуба Филип Ларсен. В этом эпизоде ошибся вратарь «Спартака» Павел Хомченко. Точку поставил гол Владимира Жаркова в пустые ворота. Главный тренер красно-белых Олег Знарок не смог сдержать разочарование после гола Ларсена.

Хомченко допустил уже вторую грубую результативную ошибку за две недели. В овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) Павел не сумел зафиксировать шайбу и закинул её в свои ворота.

«Спартак» потерпел восемь поражений в 11 матчах регулярного чемпионата. Московский клуб на данный момент занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, однако красно-белые провели больше матчей, чем конкуренты.

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