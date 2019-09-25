Знарок не смог сдержать разочарование после очередной ошибки вратаря «Спартака»

Вчера, 24 сентября, московский «Спартак» на домашнем льду проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:4.
Автором победной шайбы стал защитник уфимского клуба Филип Ларсен. В этом эпизоде ошибся вратарь «Спартака» Павел Хомченко. Точку поставил гол Владимира Жаркова в пустые ворота. Главный тренер красно-белых Олег Знарок не смог сдержать разочарование после гола Ларсена.
Хомченко допустил уже вторую грубую результативную ошибку за две недели. В овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) Павел не сумел зафиксировать шайбу и закинул её в свои ворота.
«Спартак» потерпел восемь поражений в 11 матчах регулярного чемпионата. Московский клуб на данный момент занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, однако красно-белые провели больше матчей, чем конкуренты.
- 25 сентября 2019
-
10:45
-
10:20
-
10:05
-
09:43
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:06
-
08:06
-
07:42
-
06:52
-
06:01
-
05:43
-
04:44
-
04:27
-
03:47
-
03:25
-
00:54
-
00:28
-
00:00
- 24 сентября 2019
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:13
-
23:06
-
22:50
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
22:01
-
21:55