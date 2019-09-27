Президент «Витязя»: пусть топ-клубы нас боятся — мы их не боимся

Президент «Витязя» Михаил Головков оценил уровень команд в КХЛ и отметил, что подмосковная команда не боится топ-клубов.
«Пусть топ-клубы настраиваются на нас. Мы тоже будем настраиваться. Пусть они нас боятся — мы их не боимся. Это здорово, что нет непобедимых, а КХЛ выравнивается. Все же хотят, чтобы были борьба и конкуренция. Это замечательно. При этом по нашему матчу в Питере я бы не сказал, что СКА стал слабее. Наоборот, это по-прежнему отличная команда. То, что она сейчас где-то проигрывает, не страшно. Всё еще впереди.
А то, что команды выравниваются, можно только приветствовать. Идёт такая борьба, все об этом пишут и говорят — и журналисты, и болельщики. Мне кажется, все только этого и ждут, чтобы была такая конкуренция», — приводят слова Головкова «Известия».
- 27 сентября 2019
-
01:01
-
00:28
-
00:00
- 26 сентября 2019
-
23:54
-
23:36
-
23:22
-
23:01
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:38
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
19:37
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:43
-
18:11