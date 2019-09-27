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Президент «Витязя»: пусть топ-клубы нас боятся — мы их не боимся

Президент «Витязя»: пусть топ-клубы нас боятся — мы их не боимся
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Витязя» Михаил Головков оценил уровень команд в КХЛ и отметил, что подмосковная команда не боится топ-клубов.

«Пусть топ-клубы настраиваются на нас. Мы тоже будем настраиваться. Пусть они нас боятся — мы их не боимся. Это здорово, что нет непобедимых, а КХЛ выравнивается. Все же хотят, чтобы были борьба и конкуренция. Это замечательно. При этом по нашему матчу в Питере я бы не сказал, что СКА стал слабее. Наоборот, это по-прежнему отличная команда. То, что она сейчас где-то проигрывает, не страшно. Всё еще впереди.

А то, что команды выравниваются, можно только приветствовать. Идёт такая борьба, все об этом пишут и говорят — и журналисты, и болельщики. Мне кажется, все только этого и ждут, чтобы была такая конкуренция», — приводят слова Головкова «Известия».

7 лет назад нынешние лидеры КХЛ были полным дном. Реально позорили лигу
«Витязь» организовывал ледовые побоища, а «Автомобилист» устраивал шоу, обманывая своих игроков. Проигрывали всем подряд.
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