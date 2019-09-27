Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Журналист Sportsnet: у Бурдасова пятизвёздочный бросок с кистей

Журналист Sportsnet: у Бурдасова пятизвёздочный бросок с кистей
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор поделился впечатлением от игры российского нападающего Антона Бурдасова, который пытается пробиться в состав «Эдмонтон Ойлерз», находясь в тренировочном лагере команды. Считается, что главным конкурентом Антона за место в составе является словацкий форвард Томаш Юрчо.

«Персона Бурдасова очень интригует. Он большой, хорошо катается и у него пятизвёздочный бросок с кистей. Но он никогда не играл в Северной Америке и не заключал полноценный контракт с «Эдмонтоном». Бурдасов — это перспектива, а Юрчо — это уже товар.

Тренеры любят опытных игроков, таких как Юрчо, но они любят и парней с возможностями Бурдасова. Как сказал Типпетт (Дэйв Типпетт — главный тренер «Ойлерз». — Прим. «Чемпионата»), у него нет проблем с молодыми хоккеистами, он просто ищет хоккеистов, которые могут сделать команду лучше», — отметил Спектор.

Типпетт: совсем недавно узнал о Бурдасове. Помогу ему попробовать себя в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент