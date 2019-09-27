Журналист Sportsnet: у Бурдасова пятизвёздочный бросок с кистей

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор поделился впечатлением от игры российского нападающего Антона Бурдасова, который пытается пробиться в состав «Эдмонтон Ойлерз», находясь в тренировочном лагере команды. Считается, что главным конкурентом Антона за место в составе является словацкий форвард Томаш Юрчо.

«Персона Бурдасова очень интригует. Он большой, хорошо катается и у него пятизвёздочный бросок с кистей. Но он никогда не играл в Северной Америке и не заключал полноценный контракт с «Эдмонтоном». Бурдасов — это перспектива, а Юрчо — это уже товар.

Тренеры любят опытных игроков, таких как Юрчо, но они любят и парней с возможностями Бурдасова. Как сказал Типпетт (Дэйв Типпетт — главный тренер «Ойлерз». — Прим. «Чемпионата»), у него нет проблем с молодыми хоккеистами, он просто ищет хоккеистов, которые могут сделать команду лучше», — отметил Спектор.