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«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Чем ответит «Трактор» после разгрома и одержит ли ЦСКА шестую победу кряду?

Чем ответит «Трактор» после разгрома и одержит ли ЦСКА шестую победу кряду?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 27 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча регулярного чемпионата.

В Челябинске «Трактор» примет «Барыс». Подопечные Петериса Скудры подходят к матчу с трёхматчевой серией поражений. В последнем матче чёрно-белые на домашнем льду были разгромлены «Ак Барсом» (0:6).

Во втором матче игрового дня «Торпедо» сыграет с ЦСКА. «Армейский» клуб одержал пять побед кряду после поражения в Нижнем Новгороде. Первый матч этих команд в сезоне завершился победой «Торпедо» со счётом 2:1 ОТ. Решающий гол был забит за три секунды до конца овертайма.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Трактор» — «Барыс»;
— «Торпедо» — ЦСКА.

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

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