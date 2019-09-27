Чем ответит «Трактор» после разгрома и одержит ли ЦСКА шестую победу кряду?

Сегодня, 27 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча регулярного чемпионата.

В Челябинске «Трактор» примет «Барыс». Подопечные Петериса Скудры подходят к матчу с трёхматчевой серией поражений. В последнем матче чёрно-белые на домашнем льду были разгромлены «Ак Барсом» (0:6).

Во втором матче игрового дня «Торпедо» сыграет с ЦСКА. «Армейский» клуб одержал пять побед кряду после поражения в Нижнем Новгороде. Первый матч этих команд в сезоне завершился победой «Торпедо» со счётом 2:1 ОТ. Решающий гол был забит за три секунды до конца овертайма.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Трактор» — «Барыс»;

— «Торпедо» — ЦСКА.

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.