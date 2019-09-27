Артём Пеньковский подписал полноценный контракт с ЦСКА
Нападающий Артём Пеньковский подписал полноценный контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, нападающий будет играть за «Звезду» до конца сезона-2019/20.
Ранее игрок находился в клубе на просмотровом контракте. В нынешнем сезоне Пеньковский успел сыграть за «Звезду» пять матчей, не отметившись очками при показателе полезности «+2».
Пеньковский является воспитанником «Трактора», всю карьеру он отыграл в системе челябинского клуба. В прошлом сезоне хоккеист пропустил почти весь сезон из-за тяжёлой травмы, полученной после столкновения с защитником «Адмирала» Степаном Захарчуком. В августе «Трактор» расторг контракт с Пеньковским, объяснив это тем фактом, что нападающий проиграл конкуренцию молодым игрокам.
Видгоф: что делать, если Пеньковский хуже молодых ребят
- 27 сентября 2019
-
12:40
-
12:25
-
12:02
-
11:44
-
11:25
-
11:01
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:27
-
09:11
-
09:00
-
08:00
-
07:51
-
07:36
-
07:30
-
06:57
-
06:18
-
05:49
-
05:12
-
04:50
-
01:01
-
00:28
-
00:00
- 26 сентября 2019
-
23:54
-
23:36
-
23:22
-
23:01
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:35
-
22:33
Партнерский контент