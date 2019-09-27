Нападающий Артём Пеньковский подписал полноценный контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, нападающий будет играть за «Звезду» до конца сезона-2019/20.

Ранее игрок находился в клубе на просмотровом контракте. В нынешнем сезоне Пеньковский успел сыграть за «Звезду» пять матчей, не отметившись очками при показателе полезности «+2».

Пеньковский является воспитанником «Трактора», всю карьеру он отыграл в системе челябинского клуба. В прошлом сезоне хоккеист пропустил почти весь сезон из-за тяжёлой травмы, полученной после столкновения с защитником «Адмирала» Степаном Захарчуком. В августе «Трактор» расторг контракт с Пеньковским, объяснив это тем фактом, что нападающий проиграл конкуренцию молодым игрокам.