Шалунов: ЦСКА продолжает набирать ход. Это не может не радовать

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Торпедо».

«Команда продолжает набирать ход, это не может не радовать. Положительно сказывается на настроении в коллективе. Соперника разбирали, нам надо меньше терять в средней зоне, пресекать контратаки и реализовывать свои моменты.



Надо сегодня порадовать болельщиков. Думаю, сегодня увидим их. Они даже в Хельсинки на «Йокерит» приехали. Приятно играть в гостях и слышать поддержку в свой адрес», — цитирует Шалунова пресс-служба «армейского» клуба.

«Армейский» клуб одержал пять побед кряду после поражения в Нижнем Новгороде. Первый матч этих команд в сезоне завершился победой «Торпедо» со счётом 2:1 ОТ. Решающий гол был забит за три секунды до конца овертайма.