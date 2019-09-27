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«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Шалунов: ЦСКА продолжает набирать ход. Это не может не радовать

Шалунов: ЦСКА продолжает набирать ход. Это не может не радовать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Торпедо».

«Команда продолжает набирать ход, это не может не радовать. Положительно сказывается на настроении в коллективе. Соперника разбирали, нам надо меньше терять в средней зоне, пресекать контратаки и реализовывать свои моменты.

Надо сегодня порадовать болельщиков. Думаю, сегодня увидим их. Они даже в Хельсинки на «Йокерит» приехали. Приятно играть в гостях и слышать поддержку в свой адрес», — цитирует Шалунова пресс-служба «армейского» клуба.

«Армейский» клуб одержал пять побед кряду после поражения в Нижнем Новгороде. Первый матч этих команд в сезоне завершился победой «Торпедо» со счётом 2:1 ОТ. Решающий гол был забит за три секунды до конца овертайма.

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