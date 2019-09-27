«Трактор» — «Барыс»: Гика, Седлак, Калинин и Демченко не сыграют за хозяев

Стали известны составы челябинского «Трактора» и «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 27 сентября, начало матча — в 17:00 мск.
В составе «Трактора» по-прежнему отсутствуют Томаш Гика и Лукаш Седлак, также не попали в заявку голкипер Ваислий Демченко и защитник Дмитрий Калинин.
«Трактор»:
Федотов (Сухачёв);
Терещенко — Виртанен, Томас— Малыхин— Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Шаров;
Сергиенко— Жиляков, Косов— Карлин — Фатеев;
Бородкин — Ясинский, Тертышный— Шолохов— Трунёв.
«Барыс»:
Карлссон (Паскуаль);
Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди;
Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Старченко;
Полохов — Шалапов, Панюков — Шестаков — Петухов;
Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.
- 27 сентября 2019
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