«Трактор» — «Барыс»: Гика, Седлак, Калинин и Демченко не сыграют за хозяев

Стали известны составы челябинского «Трактора» и «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 27 сентября, начало матча — в 17:00 мск.



В составе «Трактора» по-прежнему отсутствуют Томаш Гика и Лукаш Седлак, также не попали в заявку голкипер Ваислий Демченко и защитник Дмитрий Калинин.

«Трактор»:



Федотов (Сухачёв);

Терещенко — Виртанен, Томас— Малыхин— Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Шаров;

Сергиенко— Жиляков, Косов— Карлин — Фатеев;

Бородкин — Ясинский, Тертышный— Шолохов— Трунёв.

«Барыс»:



Карлссон (Паскуаль);

Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди;

Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Старченко;

Полохов — Шалапов, Панюков — Шестаков — Петухов;

Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.