Экс-защитник «Ак Барса» и «Торпедо» Хомицкий вошёл в тренерский штаб «Сочи»

Известный в прошлом защитник Вадим Хомицкий завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность.
Как сообщает официальный сайт ХК «Сочи», 37-летний Хомицкий вошёл в тренерский штаб «леопардов». С 2016 по 2019 год защитник выступал в составе черноморской команды, а после истечения срока контракта принял решение завершить карьеру.
В карьере Хомицкого было 20 сезонов на профессиональном уровне, 788 игр в чемпионатах России и КХЛ и 112 (44+68) очков. 85 матчей он провёл в составе «Сочи», 33 из них — с капитанской нашивкой.
Ранее хоккеист отыграл пять лет с небольшими перерывами в «Атланте», после чего подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». Следующим клубом защитника было «Торпедо»: в Нижнем Новгороде Вадим провёл почти три года, уезжая лишь на часть сезона-2014/15 в «Авангард».
- 27 сентября 2019
-
18:23
-
18:08
-
17:37
-
17:31
-
17:16
-
16:51
-
16:28
-
16:16
-
16:00
-
15:35
-
15:27
-
15:15
-
14:56
-
14:23
-
14:00
-
13:44
-
13:20
-
13:10
-
13:02
-
12:40
-
12:25
-
12:02
-
11:44
-
11:25
-
11:01
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:27
-
09:11
-
09:00
-
08:00
-
07:51
-
07:36