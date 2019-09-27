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Экс-защитник «Ак Барса» и «Торпедо» Хомицкий вошёл в тренерский штаб «Сочи»

Экс-защитник «Ак Барса» и «Торпедо» Хомицкий вошёл в тренерский штаб «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Известный в прошлом защитник Вадим Хомицкий завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность.

Как сообщает официальный сайт ХК «Сочи», 37-летний Хомицкий вошёл в тренерский штаб «леопардов». С 2016 по 2019 год защитник выступал в составе черноморской команды, а после истечения срока контракта принял решение завершить карьеру.

В карьере Хомицкого было 20 сезонов на профессиональном уровне, 788 игр в чемпионатах России и КХЛ и 112 (44+68) очков. 85 матчей он провёл в составе «Сочи», 33 из них — с капитанской нашивкой.

Ранее хоккеист отыграл пять лет с небольшими перерывами в «Атланте», после чего подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». Следующим клубом защитника было «Торпедо»: в Нижнем Новгороде Вадим провёл почти три года, уезжая лишь на часть сезона-2014/15 в «Авангард».

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