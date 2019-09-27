«Виннипег» отправил Андрея Чибисова в АХЛ
«Виннипег Джетс» сократил количество игроков, принимающих участие в тренировочном лагере, сообщает официальный сайт клуба. Пять хоккеистов отправлены в Американскую хоккейную лигу.
В их число попал нападающий Андрей Чибисов. Россиянин начнёт новый сезон в составе «Манитобы Мус». В июне 26-летний хоккеист подписал контракт новичка сроком на один сезон на $ 700 тыс.
В прошедшем сезоне 26-летний Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 20 (7+13) баллов при показателе полезности «+1» и 14 минутах штрафного времени.
Ранее нападающий выступал за казанский «Ак Барс» и ханты-мансийскую «Югру».
В НХЛ не за мечтой, а за выгодой. Как набить себе цену без особого риска?
Талантливых игроков единицы, но в Америку из России уезжают даже запасные вратари.
- 27 сентября 2019
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