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«Виннипег» отправил Андрея Чибисова в АХЛ

«Виннипег» отправил Андрея Чибисова в АХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Виннипег Джетс» сократил количество игроков, принимающих участие в тренировочном лагере, сообщает официальный сайт клуба. Пять хоккеистов отправлены в Американскую хоккейную лигу.

В их число попал нападающий Андрей Чибисов. Россиянин начнёт новый сезон в составе «Манитобы Мус». В июне 26-летний хоккеист подписал контракт новичка сроком на один сезон на $ 700 тыс.

В прошедшем сезоне 26-летний Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 20 (7+13) баллов при показателе полезности «+1» и 14 минутах штрафного времени.

Ранее нападающий выступал за казанский «Ак Барс» и ханты-мансийскую «Югру».

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