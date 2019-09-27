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«Трактор» уступил «Барысу» и потерпел четвёртое поражение подряд

«Трактор» уступил «Барысу» и потерпел четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» принимал в Челябинске «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу казахстанского клуба. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.

Подопечные Петериса Скудры открыли счёт в середине первого периода стараниями Ессе Виртанена. Гости восстановили равновесие спустя две минуты благодаря точному броску Даррена Дица. Второй период завершился без результативных бросков, а на 52-й минуте Корбан Найт забросил вторую шайбу в ворота челябинского клуба.

29 сентября «Трактор» примет в Челябинске «Локомотив», а команда Андрея Скабелки, одержавшая четвёртую победу подряд, 30-го числа встретится в Казахстане с «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2019, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Виртанен (Сергиенко, Кэлоф) – 09:27' (5x5)   1:1 Диц (Михайлис, Старченко) – 11:21' (5x5)   1:2 Найт (Блэкер, Пакаринен) – 51:50' (5x5)
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