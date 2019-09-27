«Трактор» уступил «Барысу» и потерпел четвёртое поражение подряд

«Трактор» принимал в Челябинске «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу казахстанского клуба. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.



Подопечные Петериса Скудры открыли счёт в середине первого периода стараниями Ессе Виртанена. Гости восстановили равновесие спустя две минуты благодаря точному броску Даррена Дица. Второй период завершился без результативных бросков, а на 52-й минуте Корбан Найт забросил вторую шайбу в ворота челябинского клуба.



29 сентября «Трактор» примет в Челябинске «Локомотив», а команда Андрея Скабелки, одержавшая четвёртую победу подряд, 30-го числа встретится в Казахстане с «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.