Гусев сыграет с «Коламбусом» в звене с Хьюзом и Палмьери

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к предсезонному матчу с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 28 сентября, начало — в 2:00 мск.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев начнёт встречу во втором звене с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери.



«Нью-Джерси Дэвилз»:



Шнайдер (Блэквуд);

Батчер — Суббэн, Холл — Хишир — Братт;

Мюллер — Сиверсон, Гусев — Хьюз — Палмьери;

Смит — Теннайсон, Коулмэн — Зэйджак — Симмондс;

Вуд — Заха — Хэйден.



В предыдущем матче «Нью-Джерси» проиграл на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 0:2. Крайне неудачным образом сложилась встреча для Гусева. Он провёл на льду 20 минут 37 секунд, за которые заработал показатель полезности «-2». Тройка нападения в составе Братт — Хьюз — Гусев пропустила обе шайбы в матче.