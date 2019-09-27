Гусев сыграет с «Коламбусом» в звене с Хьюзом и Палмьери

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к предсезонному матчу с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 28 сентября, начало — в 2:00 мск.
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев начнёт встречу во втором звене с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери.
«Нью-Джерси Дэвилз»:
Шнайдер (Блэквуд);
Батчер — Суббэн, Холл — Хишир — Братт;
Мюллер — Сиверсон, Гусев — Хьюз — Палмьери;
Смит — Теннайсон, Коулмэн — Зэйджак — Симмондс;
Вуд — Заха — Хэйден.
В предыдущем матче «Нью-Джерси» проиграл на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 0:2. Крайне неудачным образом сложилась встреча для Гусева. Он провёл на льду 20 минут 37 секунд, за которые заработал показатель полезности «-2». Тройка нападения в составе Братт — Хьюз — Гусев пропустила обе шайбы в матче.
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