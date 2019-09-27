Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гусев сыграет с «Коламбусом» в звене с Хьюзом и Палмьери

Гусев сыграет с «Коламбусом» в звене с Хьюзом и Палмьери
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к предсезонному матчу с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 28 сентября, начало — в 2:00 мск.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев начнёт встречу во втором звене с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери.

«Нью-Джерси Дэвилз»:

Шнайдер (Блэквуд);
Батчер — Суббэн, Холл — Хишир — Братт;
Мюллер — Сиверсон, Гусев — Хьюз — Палмьери;
Смит — Теннайсон, Коулмэн — Зэйджак — Симмондс;
Вуд — Заха — Хэйден.

В предыдущем матче «Нью-Джерси» проиграл на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 0:2. Крайне неудачным образом сложилась встреча для Гусева. Он провёл на льду 20 минут 37 секунд, за которые заработал показатель полезности «-2». Тройка нападения в составе Братт — Хьюз — Гусев пропустила обе шайбы в матче.

Русский сговор Панарина и Бучневича. Все тройки нападения с нашими в НХЛ
Кто и с кем начнёт новый сезон. Главные вопросы по Кучерову и Гусеву.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент