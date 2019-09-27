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«Трактор» проиграл 11-й домашний матч подряд

«Трактор» проиграл 11-й домашний матч подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» уступил на домашнем льду «Барысу» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» остаётся единственной командой в нынешнем чемпионате, не побеждавшей в родных стенах. С учётом прошлого сезона челябинский клуб проиграл 11 подряд матчей на «Арене-Трактор», последняя домашняя победа датирована 2 февраля.

Подопечные Петериса Скудры открыли счёт в середине первого периода стараниями Ессе Виртанена. Гости восстановили равновесие спустя две минуты благодаря точному броску Даррена Дица. Второй период завершился без результативных бросков, а на 52-й минуте Корбан Найт забросил вторую шайбу в ворота челябинского клуба.

29 сентября «Трактор» примет в Челябинске «Локомотив».

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