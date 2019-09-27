Хоккеистам «Амура» частично не выплатили зарплату за август

Хоккеисты «Амура» частично не получили зарплату за август, информирует РИА «Новости». Подопечные Александра Гулявцева замыкают общую таблицу Континентальной хоккейной лиги с пятью заработанными очками.



«В настоящее время у хоккейного клуба «Амур» частично не выплачена заработная плата хоккеистов за август. Гарантии финансирования участия клуба в сезоне-19/20 представлены в лигу правительством Хабаровского края», — сообщили источнику в пресс-службе КХЛ.



В этом сезоне «Амур» потерпел 10 поражений в 11 матчах регулярного чемпионата. Девять из 10 проигранных матчей завершились с разницей в одну шайбу не в пользу «Амура», ещё одна встреча — с разницей в две шайбы.



В следующем матче «Амур» на домашнем льду сыграет с «Сибирью». Встреча состоится завтра, 28 сентября, начало — в 10:00 мск.

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