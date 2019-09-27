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«Тампа-Бэй» — фаворит Кубка Стэнли по версии игроков НХЛ

«Тампа-Бэй» — фаворит Кубка Стэнли по версии игроков НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл опрос «Назовите главного фаворита Кубка Стэнли». В голосовании приняли участие 24 игрока лиги, победителем опроса стал клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Молнии» победили в опросе с подавляющим перевесом. За них проголосовало почти 46 процентов респондентов (11 из 24). Ни одна другая команда не была названа более чем дважды. За «Вашингтон Кэпиталз» проголосовали два человека, за «Сент-Луис Блюз» — один.

В прошедшем сезоне «Тампа» одержала 62 победы в регулярном чемпионате и подошла к плей-офф в статусе лучшей команды НХЛ. В первом раунде Кубка Стэнли подопечные Джона Купера проиграли со счётом 0-4 «Коламбус Блю Джекетс».

В первом матче нового сезона «молнии» встретятся с «Флоридой Пантерз». Встреча состоится 4 октября, начало — в 2:00 мск.

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