Немировски — о матче с ЦСКА: бывают дни, когда шайба не заходит в ворота

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (0:3).



«Я доволен тем, как ребята играли сегодня. Однако бывают такие дни, когда шайба не заходит в ворота. Согласен с тем, что отлично сыграли вратари. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

На первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке подопечные Игоря Никитина дважды огорчили нижегородский клуб. Сначала точным броском отметился Иван Телегин, а затем Антон Слепышев реализовал численный перевес. В концовке Слепышев оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. У голкипера ЦСКА Ларса Юханссона — шат-аут.

ЦСКА продлил победную серию до шести матчей, «Торпедо» проиграло впервые за три встречи.