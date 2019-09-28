Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

27 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось два матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Трактор» — «Барыс» — 1:2. Подопечные Петериса Скудры потерпели четвёртое поражение подряд. «Трактор» остаётся единственным клубом КХЛ, который не сумел одержать ни одной домашней победы.

«Торпедо» — ЦСКА — 0:3. «Армейцы» всухую обыграли соперника и продлили победную серию до шести матчей.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.