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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

27 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Трактор» — «Барыс» — 1:2. Подопечные Петериса Скудры потерпели четвёртое поражение подряд. «Трактор» остаётся единственным клубом КХЛ, который не сумел одержать ни одной домашней победы.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2019, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Виртанен (Сергиенко, Кэлоф) – 09:27' (5x5)   1:1 Диц (Михайлис, Старченко) – 11:21' (5x5)   1:2 Найт (Блэкер, Пакаринен) – 51:50' (5x5)

«Торпедо» — ЦСКА — 0:3. «Армейцы» всухую обыграли соперника и продлили победную серию до шести матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Телегин (Карнаухов) – 23:20' (5x5)   0:2 Слепышев (Блажиевский, Окулов) – 36:06' (5x4)   0:3 Слепышев (Телегин) – 59:01' (en)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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