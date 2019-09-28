Блэшилл: Е. Свечников был одним из лучших нападающих «Детройта» в матче

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал выступление российского форварда Евгения Свечникова в предсезонном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б).
«Последние два матча Свечников был в своей лучшей форме. Ему становилось комфортнее, и он играл всё лучше. После таких серьёзных операций ещё долго чувствуешь боль. Где-то она утихает, где-то привыкаешь к ней. Он чувствует себя всё более комфортно в колене и отлично играл в последних матчах. Сегодня мы играли не слишком хорошо, но он был одним из наших лучших нападающих. Отлично двигался, играл ответственно, он хочет быть хорошим игроком и упорно работает», — приводит слова Блашилла пресс-служба клуба.
В матче с «Торонто» Свечников провёл на льду 17 минут 27 секунд, нанёс 5 бросков в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».
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